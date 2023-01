Chef Faccani del Magnolia, da Cesenatico alle Maldive: vola al Soneva Fushi

Chef Alberto Faccani

Cesena, 30 gennaio 2023 – Nel 2003 aveva aperto Magnolia, il suo piccolo regno a Cesenatico dove sentirsi libero di creare con la cucina e destinato a diventare un ristorante stellato. Oggi chef Alberto Faccani, ravennate classe ‘75 e con le due stelle Michelin sul grembiule, è pronto a portare le sue creazioni nel mondo. Prossima tappa: Maldive, alla guida del ristorante Flying Sauces, il primo zipline per la cucina di alto livello del pluripremiato resort di lusso sostenibile Soneva Fushi, dove sosterà per 12 settimane dal 1 febbraio al 30 aprile 2023.

Chi è Alberto Faccani, chef stellato del Magnolia

Da sempre appassionato di cucina, Alberto Faccani è chef e imprenditore. Ha affinato le sue capacità in giovane età presso i ristoranti stellati La Frasca ed Enoteca Pinchiorri. L'apprendimento della sperimentazione tecnica da Gualtiero Marchesi e Ferran Adrià, così come la gestione esperta delle materie prime da Massimiliano Alajmo, hanno contribuito a ispirare il suo stile gastronomico e a forgiare il suo percorso.

Nel 2003, a soli 27 anni, ha aperto Magnolia Ristorante a Cesenatico, in Emilia-Romagna, per “colpa” di sua moglie originaria di Cesena. Grazie a piatti di pesce creativi ma con profonde radici locali, combinazioni fantasiose e presentazioni di grande effetto, Magnolia ha ricevuto la prima stella Michelin nel 2005 e un'altra nel 2017.

Nominato tra i "100 chef che hanno cambiato la cucina italiana negli ultimi 10 anni" dalla prestigiosa guida enogastronomica, Identità Golose, continua oggi a impegnarsi per elevare gli standard culinari. Nel suo ruolo di chef e imprenditore, supervisiona Magnolia Ristorante e Relais Villa Margherita, oltre al concept Magnolia To Go, un furgone itinerante che interpreta l'alta cucina con la street food.

Dall'iniziativa dello chef Alberto è nato anche Magnolia Catering, che organizza eventi privati e pubblici in tutta Europa, e il suo nuovo Ristorante Veranda, che occupa un posto d'onore sul lungomare di Cesenatico, la cui apertura è prevista per febbraio 2023.

Da Cesenatico alle Maldive

Lo chef ha accettato una collaborazione con il pluripremiato resort di lusso sostenibile, il Soneva Fushi delle Maldive, e sarà alla guida del ristorante Flying Sauces. L’idea è quella di portare il suo stile caratteristico che è totalmente ispirato dalle pietanze, realizzate con ingredienti degni di nota, senza ancorarsi alla tradizione e concentrandosi sull'esperienza culinaria nel suo complesso. Chef Alberto Faccani conquisterà così gli ospiti del noto ristorante dal 1 febbraio al 30 aprile 2023.

Lanciata nel 2021, Flying Sauces è la prima esperienza al mondo di zipline per la ristorazione di alto livello, con tanto di cucina a vista sugli alberi a 12 metri da terra. Dopo essere stati legati saldamente alle imbracature di sicurezza, gli ospiti si librano lungo un percorso zipline di 200 metri per raggiungere una piattaforma sopraelevata per il pranzo, da cui si gode una vista mozzafiato sul verde lussureggiante dell'isola e sull'oceano turchese. Una volta seduti, il menu dello chef Alberto, abbinato a una selezione di oltre 9.000 vini della vasta cantina di Soneva Fushi, diventerà un'esperienza indimenticabile.

Come spiega chef Faccano: "Ristorante Magnolia è la realizzazione del sogno di una vita. Mi ha permesso di esprimere la mia passione per la cucina e di lavorare ad altri progetti importanti, tra cui una collaborazione con Soneva Fushi". "Il mare è parte di me. Sentirlo vicino mi dà l'energia e la forza di cui ho bisogno, la sua brezza mi accompagna, ogni giorno, fino in cucina. Questo mi permette di liberare la mia creatività attraverso forme diverse, per dare alle ricette tradizionali un tocco nuovo e contemporaneo. Con l'aiuto e il supporto dei miei colleghi, posso dare vita alla mia idea di cucina in più luoghi del mondo contemporaneamente".

Ad affiancare lo chef Alberto durante la permanenza di 12 settimane al Flying Sauces ci sarà lo Chef de Partie di Magnolia Ristorante, Sean Conti. Originario di Longiano, in Emilia-Romagna, lo chef Sean ha studiato Belle Arti a Milano prima di indossare i panni da chef e intraprendere una carriera nel settore gastronomico. Con una lunga esperienza in cucine stellate Michelin, lo chef Sean combina la conoscenza delle belle arti con la passione per il cibo e il risultato sono la creazione di piatti di grande impatto visivo.