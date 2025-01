Addio alla Motorizzazione civile. Sede cesenate chiusa a sorpresa, tutti i servizi centralizzati a Forlì

Alla chetichella, senza nessun comunicato ufficiale, la sede di Cesena della Motorizzazione civile ha chiuso. Dal 7 gennaio allo sportello della struttura in piazzale Giovanni Agnelli a Pievesestina, zona fiera, non c’è più alcun dipendente, per presentare le pratiche bisogna rivolgersi alla sede di Forlì. All’ingresso non ci sono cartelli che segnalino la chiusura, ma nella targa metallica che segnala l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 sono stati cancellati gli orari.

I dipendenti della sede di Cesena sono stati trasferiti gradualmente a Forlì, che è diventata sede dirigenziale con funzioni di coordinamento degli altri uffici romagnoli (Ravenna e Rimini), come si rileva nel sito della direzione generale territoriale del nord-est della Motorizzazione civile.

La nota stonata è che in tempi recenti c’era chi parlava di trasferire la sede provinciale della Motorizzazione civile da Forlì a Cesena puntando sul fatto che la sede di Pievesestina è di proprietà dello Stato, mentre quella di Forlì è in affitto a un canone di circa 200.000 euro all’anno.

Dall’inizio del 2025 Cesena è praticamente diventata sede sussidiaria ed è aperta solo per le operazioni tecniche: revisioni di autocarri, collaudi di auto e moto, esami patenti, col personale in trasferta da Forlì.

La Motorizzazione civile dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, come tutti i ministeri, è alle prese con la necessità di ridurre le spese imposta dalle esigenze del bilancio dello Stato, così è calata la scure. La sede di Cesena era attiva fin dagli anni Sessanta; la nuova sede di Pievesestina, molto funzionale sia per l’ubicazione che per le strutture interne ed esterne di cui è dotata, era stata inaugurata nel 1997. Ha una posizione urbanistica molto funzionale poiché è isolata ed è facilmente raggiungibile da tutta la Romagna sia con l’autostrada A14 che con l’E45, dispone di ampi spazi all’interno per le operazioni di collaudo e revisione dei veicoli e di vasti parcheggi all’esterno, anche la sede forlivese di via Golfarelli è in una posizione facilmente accessibile dalla Tangenziale Est, ma dispone di spazi più ridotti all’esterno per cui spesso la viabilità va in crisi per la presenza simultanea di più autocarri.

Di chiusura della sede di Cesena della Motorizzazione civile si parlava da anni, le prime voci si diffusero nel 2018 e periodicamente tornavano a circolare. Chi doveva sbrigare qualche pratica, soprattutto nel caso di veicoli d’epoca, negli ultimi anni si era accorto che c’era qualcosa che non funzionava: infatti gli impiegati addetti allo sportello erano in numero sempre più esiguo e questo comportava parecchie difficoltà nel disbrigo delle pratiche.