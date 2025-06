Appuntamenti tra corpo e mente. La musica che guarisce le ferite

Con un ricco calendario di eventi, a Cesenatico inaugura Custodisca, il primo hotel "Evolution" d’Italia, dove la formuna all-inclusive è legata a tante iniziative legate alla cura del corpo, della mente e dello spirito, in compagnia di grandi personaggi a livello nazionale ed internazionale. La scommessa è quella di abbinare la vacanza al mare e la tintarella, con gli spettacoli e l’arte antica della meditazione. In cabina di regia c’è uno staff di professionisti con in testa l’imprenditore Edward Scialfa, il quale ha deciso di trasformare la sua passione in un’esaltante avventura, accompagnato da Marino Ottaviani, un guru dei giorni nostri che curerà il calendario eventi. È lo stesso Ottaviani ad anticipare i contenuti degli appuntamenti: "Nel nuovo Giardino Mondani svolgeremo tutte le attività serali, fornendo momenti di interesse culturale e tante iniziative centrate sul benessere. Nel "Tempio dell’anima" abbiamo invece realizzato un rooftop di 200 metri quadrati, dove tutti i giorni sono a disposizione trainer di meditazione, yoga, suoni per l’anima, pilates, allenamento funzionale, qi-gong, do-in, stretching dei cinque elementi, danza nia e tanto altro". Tanto spazio sarà dedicato al divertimento, con un calendario di grandi personaggi: "Nel Giardino Mondani – prosegue Marino Ottaviani – ogni sera, fino al 14 di settembre, avremo ospiti di grande profilo, con band musicali, operatori di suoni ancestrali e melodie per l’anima, deejay con stili differenti e, ciliegina sulla torta, tutti i giovedì, un programma incontri con uomini e donne straordinarie.

Il primo appuntamento sarà domani con Red Ronnie, dove oltre alla prestigiosa storia dell’uomo e del professionista, parleremo della musica come volano per la crescita e la comunicazione fra la gente. Al Custodisca, in un incontro aperto a tutta la città, sia residenti che turisti, Red Ronnie spiegherà come la musica possa far guarire dalle ferite e come riesca a far gioire le persone. In pratica, con una lectio magistralis di grande valore, ci dimostrerà come la musica, grazie al suo linguaggio universale, sia in grado di unire e scaldare i cuori di tutti". Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti, telefonando allo 0547 672670, oppure recandosi direttamente alla reception del Custodisca, al numero 90 di viale Cesare Abba, nella zona di Cesenatico centro Levante.

Giacomo Mascellani