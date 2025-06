Zampanò Trio. Le zampogne in collina

Oggi appuntamento con ’In mezzo scorre il fiume’, il festival itinerante, giunto alla sua sesta edizione, diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo e che propone un’estate all’insegna della cultura e del rispetto ambientale con affascinanti percorsi artistici.

Il festival va a Monte Spada (via Valletta 48), sopra Zattaglia nel comune di Brisighella (ore 18.30) per scoprire le tradizioni musicali della Provenza, dell’Italia e del Mediterraneo, grazie a ’Con le pive nel sacco’, concerto di zampogne Zampanò Trio - Marco Tadolini (cornamusa, chitarra, racconti), Matteo Rimini (cornamuse, flauti), Giampiero Cignani (clarinetto) - in un suggestivo campo di lavanda.

L’evento è in collaborazione con La Via Coltiva, società agricola formata da una comunità di giovani imprenditori e creativi che recentemente hanno preso in gestione vari terreni a Monte Spada per creare “cultura sostenibile” fra agricoltura biologica e arte. Chi lo desidera può fermarsi per un aperitivo “agricolo” a cura de La Via Coltiva. Ingresso gratuito.