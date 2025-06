Show e iniziative, l’estate si accende

Prosegue il calendario di appuntamenti nell’ambito della rassegna E...state a Medicina, un ricco programma di iniziative che animerà il territorio fino a luglio. Fino al 2 luglio, i mercoledì alle ore 21, musica on the road con ’La Banda in Frazione’: il 25 a Crocetta nel cortile del Circolo Arci; il 2 nel capoluogo, al Parco delle Mondine, Area Pasi. Domani e dopodomani, sabato e domenica, ore 21.15, ’10 e poi’ nel Magazzino Verde, spettacolo del gruppo teatrale Icaro. Domenica 22 giugno, alle 21, all’interno della rassegna ’Medicina in jazz’ Sepè le Mokò con Daniele Sepe al Centro Feste Ca’ Nova. Info e prenotazione sul sito crossroads-it.org Lunedì 23 giugno, alle 21, nella Chiesa del Carmine ’Cavalleria rusticana’ esibizione della Corale Quadrivium. Mercoledì 9 luglio, alle 21, all’interno della rassegna ’Medicina Live Festival’ Monti Jazz Quartet, alle ex scuole elementari di Villa Fontana. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio ’Antica Fiera di luglio Medicipolla’.