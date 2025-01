Assalto degli ultras a Gatteo Mare. I cesenati volevano ’vendicare’ il blitz contro il circolo bianconero

Continuano le indagini dei carabinieri di Cesenatico, insieme ai colleghi di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli per cercare di individuare gli autori, ultras delle squadre di calcio Cesena e Rimini, che si sono affrontati a bastonate e lancio di oggetti alla fine della partita della coppa di Terza categoria fra Valverde e Cattolica giocata allo stadio di Gatteo Mare. I carabinieri hanno già inviato una comunicazione di reato contro ignoti per rissa alla autorità giudiziaria. Nessuna denuncia è stata presentata presso la compagnia dei carabinieri di Cesenatico e neppure presso le stazioni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. I militari stanno esaminando i filmati dei telefonini cellulari delle persone che stavano uscendo dallo stadio insieme a tanti bambini che hanno assistito a uno spettacolo indecoroso. I carabinieri hanno anche ascoltato alcune delle persone presenti per cercare di arrivare alla identificazione degli ultras del Cesena (o almeno felpe e sciarpe che indossavano avevano i colori bianconeri), e dei riminesi che avevano seguito il Cattolica nella trasferta per la partita contro il Valverde. Nessun coinvolgimento da parte dei calciatori e dei dirigenti delle due squadre.

I picchiatori sono arrivati per la rissa con caschi, passamontagna e sciarpe per travisare il volto. Solo bastoni e diversi oggetti da lanciare. Nella zona dello stadio di Gatteo Mare non ci sono telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto essere ancora maggiormente di supporto ai carabinieri. La furiosa, incredibile e inconcepibile lotta è durata poco più di cinque minuti e per i carabinieri probabilmente si tratta di un regolamento di conti per vecchie ruggini. L’ipotesi più probabile è che si tratti di un ritorno dei vecchi scontri che ci sono sempre stati tra le tifoserie del Cesena e del Rimini. Quando ci sono state le partite fra Cesena e Rimini uno dei maggiori teatri di scontro fra le due tifoserie è sempre stato il piazzale davanti al bar Cesare a Savignano sul Rubicone. L’ultimo episodio è accaduto l’anno scorso con tifosi cesenati e che hanno urlato slogan contro i riminesi che tornavano a casa con grandi scorte di polizie e sono stati lanciati petardi per cui il bar ha immediatamente abbassato le serrande e chiuso. Il fatto più eclatante risale però al novembre scorso quando un circolo di ultras bianconeri di Bellaria venne assalito da un commando di una ventina di persone armate di mazze. I locali vennero devastati dalla follia degli ultras riminesi e un 31enne bellariese che era dentro il circolo venne colpito alla testa, riportò una frattura cranica e venne ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Bufalini di Cesena. Quella di Gatteo Mare potrebbe essere stata una sorta di ritorsione, in un contesto dove avevano giocato due squadre che non c’entravano nulla con le diatribe delle tifoserie cesenati e riminesi. L’importante è che nel brutale episodio non ci siano stati feriti, o almeno non risulta che qualcuno si sia presentato negli ospedali di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Cesena e Cesenatico.