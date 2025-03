Benessere e salute, 100 eventi gratuiti aperti a tutti

"BenEssere in comunità" è il tema di un progetto del Distretto sanitario Cesena Valle Savio in collaborazione con altri e che prevede un ricco calendario di attività gratuite. Il progetto, nato dalla co-progettazione tra istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore, ha come obiettivo la promozione della salute e del benessere psicofisico dei cittadini e delle cittadine di tutte le età, con particolare attenzione a persone con fragilità, patologie croniche e caregiver. A partire dal 14 marzo fino a dicembre, in diverse sedi di Cesena e nella Valle del Savio si terranno più di 100 eventi, per un totale di oltre 200 ore di attività: dalle sessioni di stimolazione cognitiva e motoria per persone con demenza lieve e moderata, cicli di attività fisica adattata per over 60 e persone con patologie metaboliche, fibromialgia e morbo di Parkinson. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti; prenotazione obbligatoria. Il calendario al link https://www.auslromagna.it/benessere-in-comunita-2025-cesena-valle-savio oppure tel. 338 1046285, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.