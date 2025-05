Bilancio della Regione, incontro con i circoli Pd

Un momento di partecipazione e approfondimento sul bilancio della Regione Emilia-Romagna 2025–2027: è questo il senso dell’iniziativa che si è svolta a Sogliano, promossa dai Circoli Pd di Sogliano, Borghi e Roncofreddo. L’incontro, che ha visto una buona partecipazione di cittadine e cittadini, ha avuto luogo presso l’ex scuola Pascoli ed è stato l’occasione per discutere insieme le scelte politiche e finanziarie assunte dalla Regione, in un quadro nazionale sempre più complesso per gli enti locali.

All’iniziativa hanno preso parte la consigliera regionale Francesca Lucchi, il segretario di Federazione Nicola Dellapasqua e i segretari dei circoli organizzatori: Alessandro Chella, Dario Placca ed Enrico Marangoni. Durante l’incontro sono stati illustrati i contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) e del bilancio pluriennale: oltre 10 miliardi di euro destinati alla sanità pubblica, investimenti per la non autosufficienza, fondi per la sicurezza del territorio e la manutenzione, potenziamento del trasporto pubblico locale, sostegno ai servizi educativi, politiche per la casa, e il cofinanziamento dei programmi europei 2021–2027.

Hanno detto Placca, Chella e Marangoni: "Confrontarsi in modo diretto e trasparente è fondamentale per costruire una politica vicina ai bisogni reali delle persone". Ha concluso la consigliera regionale Francesca Lucchi: "Stiamo cercando di raccontare in ogni territorio con parole semplici cosa significa oggi amministrare una Regione in un contesto segnato da tagli del Governo agli enti locali e alla sanità".