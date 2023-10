Match clandestini di boxe: scommesse sui ragazzini a Cesena

Cesena, 24 ottobre 2023 – La scena è da film, i fatti sono da vita reale. Con giovanissimi protagonisti. Quei ragazzini cesenati in età da ultimo anno delle scuole medie che lo scorso sabato sera si sono incontrati all’aperto, calzando guantoni da boxe per sfidarsi in un clandestino – e pericoloso – incontro di pugilato, terminato con un colpo da ko seguito da un grido a favore di telecamera di smartphone: "Allah Akbar!". Dio è grande, detto con le parole della fede islamica. E questo ancora non è tutto, perché intorno ai giovanissimi c’era un gruppo di ragazzi, più grandi ma non troppo, che li esortava a non risparmiarsi: "Menalo!", "Ammazzalo!" sono le grida catturate dai sistemi audio dei telefonini, che intanto riprendevano.

I frame dei video scoperti sulle chat di studenti delle scuole medie e superiori: incontri di boxe clandestini tra ragazzini

Riprendevano tutto, voracemente: pugni mulinati in aria, alcuni a vuoto, altri a bersaglio, come in una sorta di ‘Fight Club’ in salsa nostrana, senza effetti speciali e trucchi di scena e come protagonisti non star del cinema, ma ragazzini che per divertirsi dovrebbero andare al cinema, non allestire un incontro clandestino.

Ovviamente in zona non c’erano né personale sanitario, né staff preparati e formati in grado di affrontare eventuali criticità. Semplicemente, se qualcuno si fosse fatto male, non ci sarebbe stato nessuno in grado di intervenire tempestivamente.

La zona scelta per l’occasione era nell’area del Carisport, noto impianto sportivo cesenate ora inutilizzabile a causa dei danni recati dall’alluvione. I protagonisti dell’incontro frequentano le scuole cesenati, tanto che il ‘vincitore’ per celebrare la sua impresa avrebbe diffuso le immagini dell’incontro nella chat di classe, vantandosi coi compagni del risultato ottenuto.

Per fortuna nessuno pare essersi fatto male in maniera seria, anche se l’incontro è terminato in seguito a un colpo che ha fatto crollare a terra l’altro contendente. E che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

A turbare ancora di più la comunità è il fatto che l’incontro clandestino non è stato il primo: già la scorsa primavera in effetti un insegnante di una scuola superiore del territorio aveva segnalato ai servizi sociali del Comune di Cesena testimonianze che parlavano di altri match organizzati totalmente fuori dalle regole, in quell’occasione forse pure legati a scommesse, di pochi euro, ma comunque scommesse.

L’arena allora era stata individuata nel cuore del centro storico, tanto che anche alcuni residenti avevano segnalato situazioni di criticità. La questione era diventata un caso politico, con l’esponente della Lega Fabio Biguzzi che aveva chiesto chiarimenti sui fatti e su eventuali altri episodi. Dopo pochi giorni il tema venne archiviato, spazzato via dalla devastazione dell’alluvione. Ora cosa accadrà?