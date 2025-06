Bus a rischio venerdì: sciopero di 24 ore di Usb

Venerdì è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto pubblico, indetto dall’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato. L’astensione coinvolgerà tutto il personale dipendente dei vari bacini, garantendo comunque i servizi minimi essenziali e le fasce orarie prestabilite.

A Forlì-Cesena, il servizio sarà assicurato dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00. A Ravenna, incluso il traghetto, le fasce di garanzia saranno dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00, mentre a Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00. Start Romagna – in una nota – si scusa per gli eventuali disagi causati dallo sciopero.

Le motivazioni dello sciopero sono consultabili sul sito web aziendale, come previsto dalla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi. In occasione del precedente sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB Lavoro Privato il 24 febbraio, l’adesione era stata del 28,24% nel bacino di Forlì-Cesena, del 30.67% a Ravenna e del 5,19% a Rimini.