"Camion e cicli, troppo pericoloso"

"Fermate i lavori della pista ciclabile". Sono iniziati pochi giorni fa i lavori di realizzazione di una pista ciclabile in via Cerchia di Sant’Egidio, e il titolare di un’officina si è rivolto al Comune di Cesena per chiederne l’interruzione, in quanto, sostiene, si creerebbe una situazione di pericolo per gli utenti della strada. Christian Sama, titolare di Eurofficina in via Cerchia Sant’Egidio, dice di essere "molto preoccupato perché la pista ciclabile andrebbe a togliere visibilità all’ingresso e all’uscita dell’officina dove ogni giorno transitano tir, auto, moto, e furgoni. Si creerebbe un problema per l’incolumità e la sicurezza dei ciclisti, perché non ci sono le condizioni di visibilità e la distanza per poter evitare incidenti. Ho scritto al Comune per spiegare che con un’officina con soccorso stradale abbiamo un ingente traffico e, venendo meno la visibilità e transitando su quella pista le biciclette, si andrebbe a creare una situazione di pericolo. Chiediamo di interrompere i lavori quanto prima, almeno per la zona limitrofa alla nostra entrata". Alcuni rappresentanti del Comune hanno fatto visita il 18 settembre all’officina per verificare lo stato dei luoghi. "Mi hanno detto – dice Sama - che valuteranno, ma i lavori sono iniziati e, se non li interrompono, presto arriveranno al mio ingresso".