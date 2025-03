Campagna del Comune al via. Microchip per cani e gatti

Da lunedì 10 marzo il Comune di Cesena dà avvio alla campagna di sensibilizzazione alla microchippatura e sterilizzazione del proprio cane e gatto, attraverso la consegna gratuita di duecento microchip. Il microchip è un minuscolo dispositivo elettronico racchiuso in una capsula di vetro, che viene impiantato sottopelle. Contiene un codice univoco di 15 cifre che identifica l’animale e che può essere letto tramite un dispositivo apposito. Una volta inserito nell’archivio regionale, il codice contenuto nel microchip permette di collegare sempre l’animale al proprietario.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con i medici veterinari aderenti che provvederanno all’inserimento del microchip fornendo consigli e supporto in relazione alla richiesta di sterilizzazione.

I proprietari degli animali da compagnia residenti a Cesena potranno dunque ricevere gratuitamente il microchip e iscrivere il proprio animale all’anagrafe degli animali d’affezione del Comune di Cesena.

Gli interessati dovranno presentarsi, previo appuntamento, agli ambulatori aderenti all’iniziativa, muniti di un documento d’identità della persona che si intesterà l’animale.

Hanno aderito all’iniziativa: Ambulatorio veterinario ‘Belardinelli Daniele’ (via G. Matteotti, 285), l’ambulatorio ‘Di Taranto-Fabbri’ (via Cervese, 997), il dottore Zanon Alessandro (via Ravennate, 308), la clinica veterinaria S. Benedetto (via Gorizia, 210/212, Forlì) e l’ambulatorio veterinario ‘Vasumi-Giovannetti’ (via A.Mellini 73, Forlì). L’elenco con tutti i dettagli relativi ai contatti è reperibile sul sito del Comune (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/chippiamo-e-sterilizziamo-i-nostri-cani-e-gatti/).

Per il solo ritiro del microchip gratuito, il proprietario dell’animale o suo delegato, a partire dal 10 marzo, potrà recarsi, su appuntamento, all’Anagrafe degli animali d’affezione del Comune di Cesena, presso lo Sportello Facile Territoriale (Foro Annonario, via Pescheria, 14).

Occorre presentarsi allo Sportello con documento d’identità della persona che si intesterà l’animale, e con i dati del cane/gatto da iscrivere (nome, sesso, razza, data di nascita, pelo e colore). Per appuntamenti è possibile contattare lo 0547.356235 oppure scrivere a facile@comune.cesena.fc.it.