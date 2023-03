Cesena, un capriolo in città. "Era al Ponte Vecchio, ci guardava negli occhi e non era spaventato"

Un capriolo in città

Cesena, 19 marzo 2023 – Sgambettava, lì, tra la vegetazione che si estende tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo, indisturbato e felice. Ieri mattina un bellissimo esemplare di capriolo si è spinto fuori dalla sua zona di ’comfort’ ed è arrivato a lambire le zone limitrofe al centro cittadino. Ad avvistarlo, intorno alle 8.30, è stata la vicecomandante della polizia locale Laura Gennaretti che passava a piedi in quella zona assieme al marito. Proprio il marito è riuscito a immortalare l’animale in un magnifico scatto fotografico.

"Ieri ero a casa dal lavoro e ho fatto un giro al mercato, parcheggiando come sempre all’Ippodromo - ha detto la vicecomandante Gennaretti-. Davanti all’hotel Savio ho visto una donna ferma a guardare verso il fiume, ho buttato lo sguardo e ho visto il capriolo. La cosa che mi ha stupito è che l’animale era tranquillo e aveva gli occhi sereni. Era vicino alla sponda del fiume, si abbassava a mangiare l’erba e poi ci guardava nuovamente. Uno spettacolo durato sei o sette minuti. Non era spaventato dai rumori della città, già viva a quell’ora del sabato, e si è lasciato fotografare tranquillamente per poi spostarsi verso il Ponte Vecchio. Ogni tanto alzava la testa per guardarci, era un bellissmo esemplare, mi sembrava un maschio perché aveva le corna e pareva in buona salute, tranquillo e beato. Non sembrava impaurito o disorientato e sembrava docile".

"In realtà - spiega Lorenzo Rossi del museo dell’Ecologia - i caprioli sono solitamente animali molto paurosi, come tutti gli erbivori". Ieri nella pagina Facebook del Comune di Cesena è apparsa la notizia corredata di foto del bellissimo esemplare con la scritta: ’Ospiti di tutto rispetto questa mattina al Ponte Vecchio’.