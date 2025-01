Casali chiede la commissione ma Rossini frena

Il presidente del Consiglio comunale di Cesena, Filippo Rossini, frena sulla richiesta di Marco Casali (Fratelli d’Italia) di convocare la prima commissione consiliare per esaminare la situazione del Mercato Coperto dopo che Cia-Conad ha acquisito la totalità delle quote di Foro Gest, società che gestirà la struttura adiacente al palazzo comunale fino al 2049, quando scadrà la concessione del Comune.

Marco Casali aveva chiesto il 3 gennaio scorso la convocazione della commissione consiliare con l’audizione della società Foro Annonario Gest; pochi giorni dopo Rossini gli ha risposto che la commissione può essere convocata su richiesta del presidente del Consiglio comunale, del sindaco o di un quinto dei componenti della commissione stessa: scartando le prime due possibilità (altrimenti la convocazione ci sarebbe già stata) resta la richiesta di un quinto dei 15 membri della commissione. Ad ogni buon conto, Rossini mette le mani avanti sulla possibilità di soddisfare la richiesta di Casali: "Giova in ogni caso porre in evidenza – scrive – come le vicende societarie interne alla compagine gestrice (...) esulino dall’ambito di governance di questa amministrazione, che invece mantiene un’attività di controllo sull’esecuzione del relativo contratto".