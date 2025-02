Ceesay pronto al rientro. Venduti 763 biglietti

Dopo due giorni di riposo, seguiti alla sconfitta di Catanzaro, il Cesena ha ripreso ieri gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, ancora in trasferta, questa volta a Reggio Emilia. Contro la Reggiana si gioca domenica, fischio d’inizio alle 15. Mignani torna ad avere a disposizione Adamo che ha scontato il turno di squalifica e Ceesay che ha smaltito l’influenza che lo aveva costretto a casa la scorsa settimana, anche se sta riprendendo gradualmente gli allenamenti. Primo allenamento anche per il neo acquisto Flavio Russo che ieri ha svolto regolarmente le visite mediche e poi si è messo subito a disposizione di Mignani. Indisponibile Calò che deve scontare ancora due dei tre turni di squalifica rimediati dopo l’espulsione nel corso della gara con il Bari. Il programma odierno per i bianconeri oggi prevede una doppia seduta di lavoro, domani un unico allenamento così come venerdì, sabato rifinitura e partenza per Reggio Emilia. I nuovi acquisti Dario Saric e Flavio Russo saranno presentati in conferenza stampa domani. Con loro il ds Fabio Artico. Infine, sono già 763 i biglietti venduti per la gara di Reggio Emilia.