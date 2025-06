"Cento posti auto in via Alfieri"

di Ermanno PasoliniDopo l’interrogazione in consiglio comunale del consigliere di minoranza Lorenzo Sarti sul nuovo parcheggio a monte di piazza Montanari a Savignano sul Rubicone è arrivata la risposta della vicesindaca Stefania Morara che dice: "La realizzazione del nuovo parcheggio è parte integrante di un più ampio piano di riqualificazione urbana di iniziativa privata del 2016 che interessa tutta l’area compresa tra le vie Castelvecchio, Alfieri e Manzoni in una zona strategica per l’equilibrio urbanistico della città. Un piano rimasto a lungo inattuato che oggi si sviluppa su un disegno organico e mira a completare l’offerta residenziale con 27 nuovi alloggi di pregio in via Alfieri, dotati di parcheggi autonomi interni ai lotti, a riorganizzare la mobilità urbana in maniera ordinata in un’area priva di percorsi protetti, a potenziare i servizi e a riqualificare gli spazi pubblici su una superficie complessiva di circa 18.000 mq". La vicesindaca spiega poi "Il piano comprende il completo ammodernamento della via Alfieri oggi solo parzialmente asfaltata, nella quale verranno realizzati percorsi protetti con aiuole trattate a verde, nuovi stalli regolamentati, nuova illuminazione e rifacimento di tutte le reti oltre a nuovi spazi verdi attrezzati con un’area giochi e un’area sgambamento cani. La riqualificazione interesserà il tratto di via Leopardi e collega la sovrastante via Alfieri con via Manzoni; in via Manzoni verranno posati alcuni sottoservizi con con fognatura nera, nuova illuminazione pubblica e verranno regolamentati alcuni stalli per auto. Il nuovo parcheggio pubblico garantirà la presenza di 100 nuovi posti auto per la sosta, che daranno finalmente respiro al centro storico soprattutto nei giorni di mercato o in occasione di eventi, e consentiranno di mettere in atto tutte le misure per consentire di diminuire il carico dei veicoli in sosta e in transito in centro storico per il quale è stato già avviato un progetto di valorizzazione integrata che tenga conto anche di questo significativo e strutturato progetto". Stefania Morara dice che in piazza Montanari, l’attuale configurazione non risponde più alle esigenze funzionali di una città che vuole valorizzare il proprio centro storico e continua: "Abbiamo scelto di posticipare la sua riorganizzazione a una fase successiva, per evitare di paralizzare l’intero quadrante urbano durante i lavori. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi che si concluderà entro l’estate, consentendo l’avvio dei lavori entro l’autunno. Da qui partirà una fase esecutiva articolata e concertata che procederà per lotti funzionali in modo da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza. Particolare attenzione sarà posta alle alberature presenti che non verranno per lo più rimosse al fine di consentire un corretto ombreggiamento, che saranno previste nuove piantumazioni e che le due grandi aree verdi presenti verranno mantenute.