Classi quinte a lezione di legalità con l’Arma dei carabinieri

Il Secondo Circolo Didattico di Cesenatico ha organizzato una serie di incontri sulla legalità con l’Arma dei Carabinieri, per gli studenti delle classi quinte. L’obiettivo è sensibilizzare gli adulti di domani sui valori della convivenza civile e sul rispetto delle regole. Questi incontri mirano a promuovere la cultura della legalità tra gli studenti, affrontando temi quali il bullismo, il cyberbullismo, l’uso responsabile dei dispositivi mobili (telefoni, iPad e computer portatili), e dei social network, nonché le conseguenze legali derivanti da comportamenti illeciti. Molte persone, inclusa buona parte dei bambini, ritengono infatti di poter far ciò che vogliono sul web, incluso deridere ed offendere altre persone, senza subire conseguenze. Invece le male parole e le fotografie pubblicate senza il consenso dei diretti interessati, sono passibili di denunce, esattamente al pari delle diffamazioni a mezzo stampa. Gli studenti hanno partecipato attivamente, ponendo numerose domande ai carabinieri, presenti con gli esponenti della Compagnia di Cesenatico, con in testa il comandante, il maggiore Massimiliano Iori. È stata l’occasione per approfondire il ruolo svolto dall’Arma a favore della collettività ed i scolari hanno preso parte anche a discussioni interattive, per approfondire tematiche importanti e migliorare la loro consapevolezza sui comportamenti corretti nella società. "E’ stata una bella esperienza – ha detto la docente Patrizia Gregori, vicaria della scuola di Villamarina –, che ripeteremo anche il prossimo anno con le nuove classi quinte".

g.m.