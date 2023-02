Concentrazioni preoccupanti di mercurio sono state ritrovate nelle confezioni di tonno in scatola in vendita negli Stati Uniti e l’associazione di consumatori Codacons lancia l’allarme e chiede una campagna di controlli e verifiche sugli stessi prodotti in circolazione in Italia. Codacons evidenzia che "il mensile dei consumatori più diffuso negli Stati Uniti, il Consumer Reports, ha sottoposto a controllo alcune delle più famose marche di tonno in scatola: Bumble Bee, Chicken of the Sea, StarKist, Safe Catch e Wild Planet. Purtroppo, i risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti. Invero, in numerose lattine è stato riscontrato un elevato livello di mercurio particolarmente pericoloso per le donne incinte dato che potrebbe mettere a repentaglio la salute del feto. Per quanto riguarda gli adulti e i bambini, i livelli registrati non sono comunque sufficientemente bassi da permettere di consumarne tre porzioni a settimana". Il Codacons rileva che "per questi motivi, sulla scia di quanto avvenuto in America, sarebbe opportuno che il Ministero della Salute si attivasse al più presto affinché vengano avviati i dovuti controlli sulle scatolette di tonno commercializzate in Italia".