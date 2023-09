Corsia sud chiusa per un incendio

Rallentamenti, code e disagi sulla E45 nella tarda mattinata di ieri per un camion andato a fuoco sulla strada. La corsia in direzione Roma dell’E45 è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e per mettere in sicurezza la circolazione. L’interruzione è avvenuta all’altezza del km 200 nel territorio comunale di Mercato Saraceno. L’Anas ha comunicato la riapertura del tratto stradale nel primo pomeriggio.