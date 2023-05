Covid Emergenza archiviata dopo mille giorni

Le strade vuote. Il silenzio irreale. Dietro alle finestre voci, suoni di telefoni, televisori accesi, musiche lontane. Un alveare tra pareti in cui aleggiava un’unica tensione: finirà bene ma speriamo che finisca presto. E’ andata bene, ma non per tutti, e non è finita presto. Da quello scenario che ha marcato l’avvio del primo lock down (9 marzo 2020) sono passati tre anni e un numero imprecisato di ondate di contagi, e il nemico, che ci ha inferto ben più di una sconfitta, è ancora tra noi benché quasi disarmato. E’ stata una parentesi temporale, come altre nella storia tragica del rapporto tra umanità e virus, che non dobbiamo né possiamo dimenticare benché tutto corra verso l’archiviazione. E’ quasi un compito ineludibile per noi gente abituata a scommettere sulla scienza. Una sicurezza pagata con un numero altissimo di vittime: 632 nel solo Cesenate, 1.348 nella nostra provincia, a fronte di oltre 100 mila contagiati. Un quarto dell’intera popolazione di Forlì-Cesena, al netto di chi se l’è cavata senza averlo certificato e chi non se n’è neppure accorto data la mancanza di sintomi. La scienza ha vinto ancora, ma ha dovuto segnare il passo per un po’. Non dimentichiamolo, neppure ora che l’Oms fa scendere il sipario sulla pandemia e la Regione sospende il bollettino settimanale dei contagi. Lo dobbiamo a quei morti, 20 milioni nel mondo, 800 milioni i contagiati tra cui persone che ancora convivono con gli effetti debilitanti del long covid. In questi giorni i bollettini del Cesenate segnalano zero morti e due ricoveri in terapia intensiva, ma in città e dintorni ci sono ancora contagi (da 3 a 10 al giorno). E’ finita, ma non tutti possono ancora cantare vittoria.

Elide Giordani