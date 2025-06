Da Gatteo a Fiumicino. Le criticità da risolvere

Da alcuni mesi il gruppo consigliare Gatteo Cambia ha incontrato i cittadini di Sant’Angelo, Gatteo, Gatteo Mare e Fiumicino per illustrare alcuni importanti temi che riguardano il territorio. Il capogruppo Matteo Pivato afferma: "Siamo stati felicemente sorpresi dalla folta partecipazione, superiore alle aspettative. I cittadini sono desiderosi di conoscere l’attività comunale perché lamentano scarsa informazione da parte dell’amministrazione. Nella frazione di S. Angelo c’è preoccupazione sulla costruenda area Verzaglia, con ulteriore cementificazione in area interessata anche da linee elettriche di alta tensione. Prevista qui anche una modifica della viabilità sulla principale via Allende. Cementificazione eccessiva anche nel quartiere Erbosa a discapito delle aree verdi pubbliche. Il cimitero della frazione verte in condizioni di forte degrado, con strutture ammalorate, urne cinerarie non protette, servizi igienici inaccessibili". Matteo Pivato continua: "A Gatteo in centro c’è forte perplessità sulla riqualificazione della zona castello, specie nel lato frontale (denominato fossone). Il nuovo edificio ’G’, quello adiacente la torre sinistra è fermo da mesi per errori di progettazione. A Gatteo Mare il focus principale è stato sul rifacimento dei giardini Don Guanella, con eliminazione prevista dei parcheggi in loco, la cui soppressione verrà compensata da un imprecisato ampliamento/ristrutturazione a monte della ferrovia. Una raccolta di centinaia di firme è stata fatta dai cittadini per protestare contro la soppressione dei parcheggi. Turismo ’povero’, attività commerciali in progressivo calo e investimenti solo su animazione e non progettazione. A Fiumicino i cittadini si sentono abbandonati, la viabilità è compromessa dalla mancanza di collegamento tra le vie Rodari e Fiumicino che faciliterebbe il percorso dei mezzi scolastici e limiterebbe inoltre la pericolosa velocità di transito su via Fiumicino stessa. Nella frazione permane la mancanza dei pannelli fonoassorbenti rimossi da anni nel tratto di autostrada prospicente le abitazioni. Forte è la necessità di piste ciclabili sicure e percorribili da Gatteo a Gatteo Mare. Poi la mancanza di una casa dell’acqua e di un ritrovo sicuro, accessibile e dignitoso per la socialità". E conclude: "Porteremo le richieste dei cittadini in consiglio comunale".

Ermanno Pasolini