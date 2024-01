De Luigi e Accorsi sulle colline cesenati. In moto nel verde a "50 all’ora"

Fabio De Luigi e Stefano Accorsi scorrazzano in motorino sulle colline cesenati nel film "50 all’ora" in questi giorni nelle sale cinematografiche. La pellicola è stata girato nel corso dell’estate anche nel Cesenate, nelle zone di piazzale Don Puglisi, Villa Monty Banks e nelle vie Falconara e Valirano, particolarmente caratterizzate da aree verdi e naturali. "Le riprese del film diretto dall’attore e regista Fabio De Luigi – commenta l’assessore alla cultura Carlo Verona – hanno rappresentato per la nostra città una importante e quanto mai necessaria occasione di ripartenza e di ritorno alla normalità. Tutte le operazioni che hanno interessato Cesena si sono svolte a partire dal mese di giugno, a poche settimane dai drammatici eventi di maggio che hanno messo in ginocchio la nostra città. Quando ci è stato proposto di mettere il nostro bellissimo territorio a disposizione di questa produzione siamo stati ben felici di collaborare al fine di riportare Cesena nel grande schermo e di rafforzare in questo modo la lunga, e fortunata, relazione che intercorre con il mondo del cinema e della fotografia. Non è infatti inedita la collaborazione tra la nostra città e il cinema: a questo proposito, lo scorso gennaio abbiamo aderito all’accordo che prevede la concessione – da parte del Comune – alle imprese di produzione sostenute dalla Regione Emilia-Romagna del patrocinio per le attività di ripresa effettuate sul territorio, agevolando attraverso riduzioni previste dalle normative su suolo pubblico e/o altro, collaborando anche nella ricerca di luoghi e spazi sul territorio da destinare, anche solo temporaneamente, a servizi della produzione. Il film ’50 km all’ora’ in questi giorni al cinema ci ha dato la possibilità di dare subito seguito a questo accordo". "50 all’ora" è un road movie e un viaggio di formazione di due cinquantenni (Fabio De Luigi e Stefano Accorsi), che cercano di ritrovare se stessi e un legame perduto attraversando la loro regione di appartenenza, recuperando, tappa dopo tappa, il tempo perduto.