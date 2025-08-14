Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca‘Delivery’ della droga. Arrestati due albanesi
14 ago 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. ‘Delivery’ della droga. Arrestati due albanesi

‘Delivery’ della droga. Arrestati due albanesi

Recapitavano direttamente ai clienti le dosi richieste, presi dalla polizia che ha sequestrato complessivamente quasi mezzo chilo di cocaina.

Gli agenti del commissariato di polizia di Cesena

Gli agenti del commissariato di polizia di Cesena

Per approfondire:

Due 27enni albanesi arrestati dalla Polizia di Stato che ha sequestrato loro quasi mezzo chilo di cocaina. L’operazione è stata realizzata dagli agenti del Commissariato di Cesena e della Squadra Mobile di Forlì. I poliziotti hanno notato i movimenti sospetti dei due stranieri che operavano indisturbati sul territorio come veri e propri delivery dello spaccio. Il commercio della sostanza veniva realizzato recapitando direttamente le dosi richieste agli acquirenti e i due spacciatori si spostavano con una vettura con targa straniera.

Decisivo il blitz dei poliziotti che, intercettata l’auto a San Mauro Mare, hanno proceduto a un controllo e all’interno della vettura hanno trovato due panetti incellofanati di cocaina, ognuno dei quali di un peso superiore ai 200grammi.

La sostanza è stata sequestrata insieme a 1.000 euro in contanti, riconducibili all’attività criminosa, ad un macchinario per realizzare il sottovuoto nella preparazione delle dosi e a diversi telefoni cellulari. Immediato l’arresto due 27enni albanesi, uno residente in Italia, mentre l’altro era domiciliato in una struttura ricettiva della riviera. Indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, i due cittadini albanesi sono in carcere a Forlì.

e. p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SequestroPolizia di Stato