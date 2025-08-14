‘Delivery’ della droga. Arrestati due albanesi

Due 27enni albanesi arrestati dalla Polizia di Stato che ha sequestrato loro quasi mezzo chilo di cocaina. L’operazione è stata realizzata dagli agenti del Commissariato di Cesena e della Squadra Mobile di Forlì. I poliziotti hanno notato i movimenti sospetti dei due stranieri che operavano indisturbati sul territorio come veri e propri delivery dello spaccio. Il commercio della sostanza veniva realizzato recapitando direttamente le dosi richieste agli acquirenti e i due spacciatori si spostavano con una vettura con targa straniera.

Decisivo il blitz dei poliziotti che, intercettata l’auto a San Mauro Mare, hanno proceduto a un controllo e all’interno della vettura hanno trovato due panetti incellofanati di cocaina, ognuno dei quali di un peso superiore ai 200grammi.

La sostanza è stata sequestrata insieme a 1.000 euro in contanti, riconducibili all’attività criminosa, ad un macchinario per realizzare il sottovuoto nella preparazione delle dosi e a diversi telefoni cellulari. Immediato l’arresto due 27enni albanesi, uno residente in Italia, mentre l’altro era domiciliato in una struttura ricettiva della riviera. Indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, i due cittadini albanesi sono in carcere a Forlì.

e. p.