È morto Gilberto Manuzzi, pionere e padre fondatore del volley cesenate

È listato a lutto il profilo Facebook del Volley Club Cesena per la morte di Gilberto Manuzzi, storico presidente e poi presidente onorario della società di pallavolo. È deceduto ieri mattina all’ospedale Bufalini all’età di 93 anni. Nipote di Dino Manuzzi, presidentissimo del Cesena Calcio al quale è intitolato lo stadio, ne aveva ereditato l’attività di esportatore ortofrutticolo e la passione per il calcio facendo parte del consiglio d’amministrazione dell’Ac Cesena, alla quale aveva affiancato quella per la pallavolo. Aveva trasmesso le sue passioni ai figli: Claudio era entrato nel cda del Cesena Calcio, Franco in quello del Volley Club. Era stato anche fondatore ed ex presidente del comitato Csi, carica che aveva ricoperto alla fine degli anni ’60. I funerali sono stati fissati per mercoledì 5 marzo alle 10 nella chiesa di San Bartolo.