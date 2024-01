Elezioni: tre liste in campo. Il Pd a caccia di alleanze

A Bagno di Romagna, per le elezioni comunali del prossimo giugno, la lista civica Visione Comune ha già presentato, ai primi di novembre, la candidatura a sindaco di Enrico Spighi, 42 anni (attuale vicesindaco e assessore con varie deleghe). Il sindaco uscente, Marco Baccini, anch’egli della lista Visione Comune, quest’anno completa due mandati e per la legge ora in vigore non è ricandidabile. Qualora la possibilità di coprire la carica di sindaco venisse allungata sino a tre mandati per i Comuni sino a 15.000 abitanti (Bagno ne ha meno di 6.000), Baccini ha già dichiarato che non presenterebbe la sua terza candidatura. Al momento, per le altre due liste che si sono presentate nel 2019, Insieme per il Futuro (centrosinistra), e Un Bene in Comune (centrodestra), non vi sono notizie ufficiali sul loro rispettivo candidato sindaco; una decisione definitiva verrà presa presumibilmente entro febbraio. Pertanto, anche per il 2024, a Bagno si confronteranno tre liste.

Da quanto è filtrato dalle maglie delle forze politiche locali, già nei mesi scorsi il Pd avrebbe, a più riprese, proposto ai responsabili di Visione Comune un’alleanza per le prossime elezioni comunali, ma senza successo: Visione Comune, nata 10 anni fa come lista "puramente civica", così vuol continuare ad essere. Dunque, anche per le elezioni di giugno 2024, Visione Comune e la lista di centrosinistra andranno alle urne in maniera separata, come per il 2014 e il 2019. Intanto, da parte del segretario del Circolo del Partito Democratico di Bagno, Pietro Bellucci, in questi giorni sono stati convocati alcuni incontri riguardo le prossime elezioni.

"La nostra lista dovrà avere il suo cuore politico nel centrosinistra – dice Bellucci – ma pensiamo anche che debba essere aperta ad una alleanza civica e alla società civile. Siamo già a buon punto con gli incontri con altre forze politiche e con i contatti con alcune personalità. Pensiamo di concludere questo percorso nel giro di qualche settimana. Ovviamente, nella logica di una alleanza civica larga, anche la scelta del candidato sindaco verrà fatta insieme alle altre componenti politiche della lista alla fine di quel percorso, che pensiamo di completare e definire al massimo entro la metà di febbraio".

Gilberto Mosconi