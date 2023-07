Cesena, esplode una bomboletta spray: donna ustionata a volto e collo

Verghereto (Forlì-Cesena), 31 luglio 2023 – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio alle 16 in via Circonvallazione 15 in località Balze di Verghereto, quasi al confine con la Toscana. Una signora di 66 anni, originaria di Verghereto, ma da tempo residente in Toscana, si trovava da sola nel suo appartamento che fa parte di in una palazzina di tre alloggi residence per vacanze dove solitamente lei arriva a trascorrere il fine settimana. All’improvviso, inavvertitamente e sicuramente involontariamente, ha appoggiato una bomboletta spray, probabilmente di quelle che si usano contro le mosche, le formiche e le zanzare, sopra un fornello del gas che non si sa se fosse ancora accesso o appena spento. Sicuramente un fornello che scottava. La bomboletta appena appoggiata sopra è esplosa immediatamente e la donna è rimasta ferita. Il boato è stato forte e subito è scattato l’allarme e allertati i soccorsi. In frantumi i vetri e danneggiate le pareti dell’abitazione.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri di Verghereto. Poi i Vigli del Fuoco di Cesena e naturalmente una ambulanza del 118. Il personale sanitario ha provveduto a prestare le prime cure alla donna che poi è stata caricata in ambulanza e portata a sirene spiegate lungo la superstrada E45 al centro grandi ustionati di Cesena per le cure necessarie. Infatti la signora ha riportato ustioni al volto, al collo e in ambedue le braccia.

Da un primo esame non sembrerebbero ustioni gravi da compromettere l’uso degli arti e neppure da trasfigurare volto e collo. Dopo essere stata visitata all’ospedale Bufalini di Cesena, la signora è stata dimessa. I carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno proceduto a tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente che comunque è risultato del tutto casuale e causato da una brutta disattenzione. E la raccomandazione che è arrivata a tutti è stata subito quella di tenere bombolette spray che in questi mesi di caldi vengono usate spesso, sempre lontano da fonti di calore.