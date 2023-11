Gara per pasticcieri, in giuria Debora Vella

Debora Vella, la chef del ristorante ’l’Atelier Gourmet’ di Gatteo a Mare, è tra i giurati del più prestigioso contest italiano dedicato ai giovani talenti della pasticceria. Aspettando la finale del 21 febbraio a Milano, a Carate Brianza si è svolta la selezione di ’EmergentePastry’, il più importante contest italiano per i giovani della pasticceria.

Per decretare gli chef under 30 più promettenti, c’era una giuria formata da giornalisti del settore e maestri pasticceri, tra cui anche Debora Vella. Debora in precedenza è stata collaboratrice di Giancarlo Perbellini e capo-partita pasticceria con lo chef stellato Moreno Cedroni. E’ considerata una delle pastry-chef più talentuose e la sua presenza nei migliori ristoranti italiani conferma la crescita delle donne in un settore della ristorazione dove è richiesto grande rigore e preparazione metodica.

A lei il compito di designare i nuovi vincitori dopo che, nel 2019, al Sigep di Rimini si era imposta Elisa Zanelli del ristorante ’Rose Salò’ e, nel 2020, all’Irca Academy di Gallarate, era stata Debora Vella a trionfare. In Brianza i 10 candidati dovevano preparare due elaborati, uno di pasticcieria moderna e uno che prevedeva anche la cottura al forno. La giuria non doveva tener conto solo della qualità tecnica e di gusto degli elaborati, ma anche del comportamento professionale, di come il concorrente si presentava e illustrava i propri dessert alla giuria.

