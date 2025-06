Giovane aggredita e rapinata, identificato e arrestato 26enne

Arrestato dai carabinieri di Savignano e del Norm della compagnia di Cesenatico, un 26enne marocchino, presunto autore dei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo e detenzione di armi. I militari, nella serata di lunedì, erano in perlustrazione a Savignano e hanno ricevuto una segnalazione da un privato cittadino, che aveva notato una giovane ragazza, a terra in lacrime, che poco prima era stata aggredita e ferita da uno sconosciuto. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno parlato con la ragazza, da poco maggiorenne, che ha detto di essere stata rapinata della propria borsa e del proprio cellulare, dopo essere stata aggredita. Lei ha detto di avere tentato di opporsi all’aggressore, ma era stata colpita al torace e all’addome con un coltello, dal giovane autore che poi era scappato. Grazie alla dettagliata descrizione fatta dalla vittima e alla tempestività delle ricerche serrate, eseguite nelle vie limitrofe da più pattuglie intervenute, i carabinieri sono riusciti, in pochi minuti, a individuare e a bloccare il giovane, corrispondente alla descrizione fatta dalla vittima. L’extracomunitario è stato bloccato, trovato in possesso dell’intera refurtiva, che è stata restituita alla ragazza, e del coltello utilizzato per perpetrare la rapina e con il quale aveva ferito la ragazza, che è stato sequestrato. La giovane, soccorsa dal personale medico del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata per i diversi tagli riportati. L’extracomunitario è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, condotto in carcere a Forlì in attesa dell’udienza di convalida avvenuta martedì.