Il Bar Centrale alla ricerca di nuovi gestori

Cambio di gestione al Bar Centrale di Sogliano al Rubicone, locale con 220 anni di storia, nel centro del paese. Marco Pellegrini nel maggio 1991 prese le redini del locale e l’anno dopo in settembre si sposò con Paola Rigoni e iniziarono a gestire il bar insieme. Dopo 33 anni la decisione di cedere l’attività, spiegata dai titolari.

Cosa è successo?

"Dopo anni di successi in questo settore, abbiamo preso la decisione di intraprendere nuove sfide, con una nuova attività sempre nel centro di Sogliano al Rubicone".

Avete già deciso quando lascerete il bar?

"Stiamo cercando un imprenditore appassionato che possa far crescere il potenziale di questo locale, per proseguire il servizio nel centro storico del nostro “Piccolo grandemente amato paese di Romagna“, come diceva Giovanni Pascoli. Fra l’altro per chi apre nuove attività il nostro comune dà anche incentivi economici a fondo perduto. Una opportunità non indifferente in questo momento. Noi vendiamo licenza e arredamento".

Sono già venuti potenziali nuovi gestori?

"Sì. Aspettiamo le risposte e attendiamo anche nuovi arrivi. I nostri punti di forza sono le varie feste, concerti e sagre organizzate dal Comune e poi tanti ciclisti, molti dei quali stranieri, che percorrono le belle colline della nostra zona. L’altro giorno si sono fermati clienti tedeschi che vengono da noi da oltre vent’anni".

Voi avete però già altre attività?

"Io dal giugno 2018 gestisco la tabaccheria di fianco al bar Centrale – dice Pellegrini – e poi insieme a mio fratello Mario siamo titolari di quattro fosse del tipico formaggio di fossa di Sogliano dop fra le quali la più grande di Sogliano al Rubicone che contiene 150 quintali".

Rimpianti?

"Certo il dispiacere è grande, le soddisfazioni sono state tante, ma abbiamo ritenuto che sia giunto il momento di dare l’opportunità a nuove generazioni di proseguire questa attività che nel luogo attuale aprì nel 1898, mentre l’esercizio venne aperto all’inizio del 1800, pochi metri prima, con la denominazione di Bar dell’Angolo. Noi al momento non abbiamo fissato la data in cui lasceremo il Bar Centrale proprio per dare modo a qualcuno che porti avanti la storia di questo locale".

Ermanno Pasolini