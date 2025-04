Il chiosco ‘Wine bar’ si prepara alla bella stagione

Per il settimo anno consecutivo in piazza Tre Martiri nel centro storico di Longiano Andrea Miano e Barbara Raschi, lui longianese e lei di Savignano sul Rubicone, hanno in gestione dal Comune il chiosco "Wine bar" che è diventato un punto di ritrovo frequentatissimo in particolare nella stagione estiva.

Dicono Andrea e Barbara: "L’attività è attualmente stagionale, da marzo a ottobre, anche se quest’anno con la bella stagione che abbiamo avuto avremmo potuto tenere aperto pure in inverno. Fino a Pasqua solo durante la giornata e poi anche alla sera. Il nostro chiosco è il punto di riferimento per chi vuole passare serate al fresco, godersi gli spettacoli della piazza e poi punto di riferimento per tanti ciclisti che scelgono le nostre strade di collina per le loro escursioni amatoriali e qui si fermano per ristorarsi. Ogni anno puntiamo molto anche sulle sere d’estate con spettacoli musicali live, organizzati da noi. Il nostro forte sono i prodotti di qualità, dalle colazioni del mattino fino agli aperitivi e i cocktail del dopo cena. Il nostro obiettivo principale, assieme agli altri locali longianesi, è riportare tanta gente in questo bellissimo e storico paese".

e. p.