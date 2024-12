’Il Nonno Racconta’ di Puzzòlo

"Il Nonno Racconta..." raddoppia le sue copertine e arriva in libreria col secondo volume. Il nuovo libro dell’artista-scrittore Carmelo Puzzòlo (classe 1934) è disponibile anche presso l’associazione Il Faro di Corzano di San Piero in Bagno, che ne ha curato la stampa e la distribuzione. "Come per il primo volume – sottolinea Il Faro – anche il secondo propone coinvolgenti pagine, piene di racconti e aneddoti dell’infanzia di Carmelo, con riferimenti anche al periodo del secondo conflitto mondiale, dove i sampierani che hanno vissuto quegli anni potranno riconoscersi nei luoghi e negli avvenimenti che li hanno caratterizzati. I sampierani più giovani avranno, invece, la possibilità di rendersi conto di come era diversa la San Piero dei nostri nonni". La presentazione a gennaio 2025, con la partecipazione anche del Liceo scientifico Righi.