Il Sacro Cuore fa il pieno: "I posti sono già esauriti"

Emanuela Casali, coordinatrice didattica della scuola primaria Sacro Cuore, come stanno andando le iscrizioni nella vostra scuola?

"Alla scuola dell’infanzia e alla scuola media i posti sono già tutti esauriti e ci sono degli alunni in lista di attesa. Alla scuola dell’infanzia c’è una sezione sola e ci sono 30 iscritti, mentre alla scuola media gli iscritti sono 52 e le sezioni disponibili sono due. Alla scuola primaria abbiamo attivato due indirizzi: l’indirizzo Cambridge e l’indirizzo con potenziamento di laboratorio espressivo. Alla primaria accogliamo un massimo di 21 alunni per classe e ci sono ancora posti disponibili".

I genitori hanno avuto difficoltà con le iscrizioni online?

"Capita negli anni che qualche genitore faccia più fatica a iscrivere il figlio con la modalità online. Riceviamo talvolta delle chiamate di genitori che hanno delle difficoltà e, attraverso la segreteria diamo una mano alle famiglie. Quest’anno ancora non abbiamo ravvisato problemi".

Come è cambiato il metodo di iscrizione a scuola?

"Da noi per le iscrizioni abbiamo attivato la piattaforma unica, perché siamo una scuola paritaria e quindi pubblica, per cui siamo in linea con le guide ministeriali. Quando raccogliamo le iscrizioni dobbiamo inserire i dati nella piattaforma Unica perché il ministero ha necessità di monitorare la scelta di tutti gli alunni, anche di quelli che scelgono le scuole paritarie. Poi noi, essendo una scuola privata, chiediamo una quota di iscrizione".

Quali sono le novità nel vostro istituto scolastico?

"Dallo scorso anno siamo una scuola di indirizzo Cambridge, che consiste nell’aver un numero più alto di ore di inglese settimanali e nell’insegnare due discipline in lingua inglese fin dalle elementari: le due discipline interamente in inglese sono ‘digital literacy’ che corrisponde a tecnologia informatica e ‘global perspective’ che è una disciplina che spazia lo sguardo sul mondo".

Ci sono stati momenti di open day?

"Accogliamo volentieri le famiglie che hanno desiderio di conoscerci. Il prossimo open day sarà venerdì 24 gennaio alle ore 18 per la scuola primaria. Mentre si sono già svolti gli open day per la scuola infanzia e media con soddisfacente partecipazione".