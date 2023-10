Il ‘talento per la scarpa’ è il torinese Luca Alessio

di

Luca Alessio, 28 anni, di Torino, diplomato all’Istituto d’Arte, è il nuovo "Talento per la scarpa 2023". Il suo lavoro nel concorso sulla calzatura è stato giudicato il migliore sugli 86 partecipanti da tutto il mondo. A stabilirlo sono state le aziende calzaturiere di Sammauroindustria la scuola del Cercal, alla 23esima edizione di ‘Un Talento per la Scarpa’, concorso internazionale per giovani stilisti. Motivazione: "L’essenza dei valori di stile ed eleganza del grande Maestro per una collezione raffinata e seduttiva".

Il maestro è il grande stilista Sergio Rossi a cuiè stata dedicata l’edizione del concorso. Tante personalità intervenute in omaggio a uno dei padri fondatori del distretto della scarpa: Giampaolo Proni, Ines Tolic e Angelo Manaresi, Antonio Mancinelli, Ilaria Vesentini, la sindaca Luciana Garbuglia, Daniele Gasperini presidente Sammauroindustria, Luca Piscaglia "Distretto della felicità" e gli imprenditori Gianvito Rossi figlio di Sergio, Vittorio Pollini, il designer della Sergio Rossi Simone Borgognoni, Marco Piazzi direttore generale Pollini e presidente Cercal, Jenny Zanotti Ceo della Giuseppe Zanotti e Magalì Prati di Confindustria Romagna.

Il premio speciale ‘Un Talento per il Tacco’ offerto dall’azienda CBR Tacstile è andato a Linda Spinelli, 24 anni di Savignano sul Rubicone, con lacollezione "Scacco tacco" per il tacco più originale e coerente al tema. Il podio: 2° Asia Sarpieri 24 anni di San Mauro Pascoli, 3° Elisa Castiglioni 24 anni di Rimini. Il direttore di Sammauroindustria Miro Gori ha annunciato il tema della prossima edizione: "Shoes in the night".