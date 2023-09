In giro con un coltello, denunciato 16enne

Un altro fine settimana di controlli serrati per i carabinieri della compagnia di Cesenatico, che lo scorso week end hanno fermato tre automobilisti alla guida in stato d’ebbrezza e trovato 11 persone, tra cui anche minorenni, in possesso di sostanza stupefacente e di armi improprie. La denuncia per porto abusivo d’armi o oggetti atti ad offendere è scattata anche per un 16enne fermato da una pattuglia mentre stava camminando a piedi in viale Carducci. Il ragazzo ha consegnato spontaneamente ai militari un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri, del cui possesso non è riuscito a fornire giustificazione. Il minore è stato affidato alla madre esercente la potestà genitoriale. Stessa sorte per un 39enne, denunciato dai carabinieri perché fermato a piedi e trovato in possesso di un coltello di 22 centimetri.

Tre le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza. Tra i conducenti a cui è stato ritirato il documento anche un neopatentato, un 23enne che stava percorrendo viale Carducci con un tasso alcolemico di 0,53 grammi per litro. Patente ritirata e denuncia anche per un 49enne alla guida in viale Roma con tasso alcolemico di 0,99 grammi per litro.

Nella piaga dilagante dell’uso di sostanza stupefacente emergono anche le figure di due minorenni (di 17 anni), e tre persone appena maggiorenni (due di 18 anni e un 19enne). In tutto sono nove le persone segnalate lo scorso week end all’autorità amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Un 17enne, fermato a piedi dai militari mentre si trovava nella zona dei giardini del mare, è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di hashish, consegnati ai carabinieri. Nella zona della stazione ferroviaria è stato fermato un altro 17enne, che nascondeva in tasca 12 grammi di hashish. Entrambi i minori sono stati affidati ai genitori esercenti la potestà genitoriale.

Annamaria Senni