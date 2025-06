In tutti i bagni ora sventola la Bandiera Blu

All’Arena Arcobaleno, San Mauro Mare ha celebrato con orgoglio la consegna della prestigiosa Bandiera Blu ai suoi stabilimenti balneari. Un riconoscimento europeo assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) che premia i comuni rivieraschi del territorio italiano che pongono attenzione al tema della qualità ambientale e della sostenibilità. La cerimonia ha visto la partecipazione dei cittadini, dei turisti e degli operatori turistici, nonchè di numerose autorità locali, tra cui il comandante della guardia costiera di Cesenatico Francesco Marzolla, il comandante della Guardia di finanza di Cesenatico Michele Roberto, il comandante dei carabinieri di San Mauro Pascoli Pasquale Falco, il comandante della Polizia locale Cristiano Antonini e il presidente dell’associazione Marefuturo Pierpaolo Togni. Il sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi ha ringraziato i comandanti Francesco Marzolla e Michele Roberto che stanno per lasciare gli incarichi di Cesenatico per approdare in altri lidi. Sul palco insieme al sindaco anche gli assessori Stefania Presti, Lisa Maroni, Albert Alessandri e Fausto Merciari.

Ha detto il sindaco Moris Guidi: "È con grande soddisfazione che ho consegnato la Bandiera Blu agli stabilimenti balneari di San Mauro Mare. Si tratta della prima Bandiera Blu ottenuta sotto la guida della nuova amministrazione, e ne sono particolarmente fiero, perchè si tratta di un’attestazione per nulla banale e difficile da conseguire. È un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano di un’intera comunità: dagli operatori turistici agli uffici comunali, dai cittadini agli enti, che lavorano in sinergia per valorizzare il nostro paese nel segno della sostenibilità ambientale. La Bandiera Blu non è solo un simbolo, ma un impegno concreto per uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità. Il nostro Comune ha dimostrato, ancora una volta, di essere all’altezza di questa sfida. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito nel raggiungimento di questo importante risultato".

Le Bandiere Blu sono state consegnate dal sindaco Moris Guidi e dagli altri membri della giunta a tutti gli stabilimenti balneari: Bagno Alba e Bagno Berto, Bagno Delio, Bagno Gino e Guerrino, Palme Blu Beach, e i Bagni Adolfo, Royal & Toni, Sergio e Neri e Fido Beach del gruppo Grandi Spiagge. Ha continuato la vicesindaca Stefania Presti: "Un importante riconoscimento che deriva da un impegno costante e sempre maggiore circa l’ambiente e la qualità dell’acqua, segno di attenzione e di lavoro degli operatori nei confronti dei nostri turisti". La consegna della Bandiera Blu è stata seguita, come da programma della Notte Rosa, da musica dal vivo con l’esibizione della band Dino Gnassi Corporation e, a mezzanotte, dallo spettacolo pirotecnico che ha illuminato l’intera riviera.

Ermanno Pasolini