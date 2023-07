Incidente a Cesenatico: ubriaco si schianta contro 5 auto

Cesenatico, 17 luglio 2023 – Un automobilista di 27 anni completamente ubriaco ha perso il controllo del veicolo finendo per schiantarsi contro cinque auto parcheggiate al lato della strada nella zona Ponente di Cesenatico. Ha provocato danni ingentissimi, ma per fortuna non ci sono stati feriti nell’incidente.

E’ accaduto attorno all’una di sabato notte, in via Cavour, dove il giovane uomo residente a Savignano sul Rubicone, stava transitando al volante della sua Ford Fiesta di colore bianco, proveniente da via Mazzini.

Improvvisamente l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, è sbandato, finendo contro cinque auto parcheggiate ai bordi della strada. Sul posto sono intervenute una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico e una pattuglia della Stazione di Cesenatico, che hanno denunciato il 27enne per guida in stato di ebbrezza, dopo avergli riscontrato un tasso alcolemico di 1,5, cioè tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Se vi fossero state persone a piedi, in bicicletta o in moto, il sinistro avrebbe potuto causare una strage; invece, fortunatamente invece non si registrano feriti, ma soltanto ingenti danni alle auto centrate e tanto lavoro per i carrozzieri. In strada subito dopo lo schianto si sono precipitati molti residenti e i proprietari delle autovetture danneggiate, che hanno fatto le ore piccole per essere risarciti tramite l’assicurazione.