Iniziata la Settimana del liscio, in mille all’Arena Lido Rubicone

Domenica 25 è iniziata alla grande la Settimana del liscio, primo appuntamento dei 390 concerti live in programma a Gatteo Mare fino alla fine dell’estate con l’organizzazione di Gatteo Mare Turismo e del suo presidente Massimo Bondi. Spettacoli in Arena, nelle piazze della Libertà e Romagna Mia, negli stabilimenti balneari durante la giornata e ai Giardini don Guanella, fino a quattro al giorno. L’Arena Lido Rubicone, con la temperatura climatica non ancora propriamente estiva, ha visto la presenza di oltre mille persone, molte delle quali rimaste in piedi, ma con l’occasione di scatenarsi nelle due piste da ballo. Sul palco dell’Arena Lido Rubicone, dopo il saluto del sindaco di Gatteo Roberto Pari, il direttore artistico Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento hanno dato vita a un concerto spettacolo aperto da ’Romagna Mia’. Ospiti della serata Gianmarco Bagutti che guida l’Orchestra Italiana e la sua cantante Giorgia. Oggi, mattinata in spiaggia con musica dal vivo e balli con Moreno il Biondo & Friends e diretta tv di ’Vado a liscio’. Alle 21 all’Arena spettacolo musicale con Moreno il Biondo & Friends, ospiti Federica Cocco, Diego Zamboni, Matteo Bensi, Claudio Zanardo, Marianna Lanteri e altre sorprese.