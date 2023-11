Interventi di spurgo di caditoie e attraversamenti in varie strade colpite dall’alluvione

Proseguono sul territorio comunale, con particolare riferimento alle zone colpite gravemente dagli eventi alluvionali di maggio, i lavori di somma urgenza riguardanti le attività di spurgo di caditoie e attraversamenti. Gli interventi saranno avviati nella mattinata di lunedì nelle seguenti vie: Riccione, Fabio Ricci, Della Resistenza, Giuseppe Di Vittorio, piazzale Dario Ambrosini, piazzale Paolo Tordi, via Giuseppe Ambrosini, Rotonda Giorgio Gabellini, via Fausto Coppi, San Colombano, Tazio Nuvolari, Rio Maggiore, Dismano, Ponte Scolle, Passo Corelli, Vigne di Pievesestina, Pianezza e Case Neri. Per consentire un sicuro svolgimento dei lavori da parte della ditta Bee-Ton Srl di Reggio Emilia, nei tratti stradali interessati, per tutto il periodo necessario, saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione per l’intera giornata.