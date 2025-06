Investita in bici, non ce l’ha fatta. Laura Lugaresi

E’ morta Laura Lugaresi, la 73enne di Cesenatico che lo scorso 29 maggio è stata investita da un’automobilista al volante di una Fiat 500. Laura stava muovendosi in bicicletta nella zona di viale Torino e dallo scontro aveva riportato serie ferite, con un gravissimo trauma alla testa. È stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, ma il miracolo purtroppo non è arrivato e da quel maledetto 29 maggio la donna non aveva più ripreso conoscenza. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.