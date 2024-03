Irpef, no-tax fino a 15mila euro: "Un aiuto a chi è in difficoltà"

Il Consiglio Comunale di Gatteo, ha approvato all’unanimità le nuove aliquote Irpef per l’anno 2024. La delibera si è resa necessaria per adeguarsi alla normativa nazionale che ha rivisto gli scaglioni di reddito: è stata innalzata la soglia della no tax area, l’esenzione dal pagamento dell’Irpef passa da 10mila euro a 15mila. Altra novità è rappresentata dall’accorpamento delle prime due aliquote, per cui nella fascia da 15mila euro fino a 28mila l’aliquota sarà dello 0,60%. Rimangono inalterate le ultime due aliquote per i redditi da 28mila euro a 50mila, l’aliquota sarà dello 0,75%, per arrivare ad un’aliquota dello 0,80% per i redditi superiori ai 50mila.

"Questa misura è stata, inoltre, condivisa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, che hanno espresso il loro apprezzamento – spiega l’amministrazione – Questo intervento volto alla diminuzione della pressione fiscale ha l’obiettivo di garantire maggiore equità e fornire un aiuto concreto alle fasce più deboli. In questo modo abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza ai cittadini in un momento complesso dal punto di vista economico, in cui abbiamo anche assistito a un calo importante del potere di acquisto".

e.p.