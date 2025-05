"La A. I. può essere fuorviante"

Stefania Curci non usa l’intelligenza artificiale. "Ho 28 anni sono imprenditrice e non sento l’esigenza di utilizzare l’intelligenza artificiale. Credo che sia troppo presto per utilizzarla, perché non mi sembra uno strumento ancora pronto per essere utilizzato e per fornire informazioni corrette. Può essere fuorviante. Credo sicuramente che tra qualche anno sarà pronta per essere utilizzata dall’uomo e sarà utile per risolvere questioni e problematiche. Non direi che ho il rifiuto dell’intelligenza artificiale, ma semplicemente che al momento non ho l’esigenza di utilizzarla. Mi farebbe solo perdere tempo che potrei dedicare ad altro nel lavoro".