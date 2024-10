La Croce Rossa a caccia di nuovi volontari

Il comitato di Cesenatico della Croce Rossa è una delle realtà del volontariato più importanti per l’intero territorio della riviera e del nostro entroterra. Qui vi lavorano oltre 230 fra donne e uomini volontari, tuttavia c’è la necessità di reclutare nuovi volontari. I vertici, con in testa il presidente Robertino Pasolini, hanno così organizzato un corso per formare nuovi volontari da coinvolgere nelle attività. Inizierà domani alle 20.30, nella sede operativa situata in via Saffi, la dorsale della ferrovia, all’altezza del Parco di Levante. Il corso ha lo scopo di porre i futuri membri della Croce Rossa in condizione di conoscere le sue responsabilità all’interno dell’associazione, nonchè le principali attività svolte dalla Croce Rossa a carattere internazionale, nazionale e locale. Nello specifico, il corso mira a far conoscere storia, peculiarità e specificità della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonchè della sua azione; diffondere e rinforzare i principi fondamentali, sensibilizzando alla cultura ed ai valori del Movimento; offrire una solida preparazione di base, nonchè conoscenze pratiche e utili; assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita; assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del volontario. Possono accedere al corso i cittadini italiani e gli stranieri ovviamente in regola con i permessi. L’età minima è di 14 anni e i candidati non devono aver riportato condanne. Il corso ha la durata di 26 ore e saranno ammessi agli esami coloro che hanno frequentato almeno 21 ore. Hanno tuttavia frequenza obbligatoria i seguenti moduli del Primo soccorso e manovre salvavita, e Salute e sicurezza dei volontari. I nuovi volontari Cri potranno svolgere le attività dopo la valutazione dell’idoneità psico-fisica. Lo svolgimento delle altre attività è subordinato alla frequenza di appositi corsi abilitanti di secondo livello, che sono quelli per la formazione operatore trasporto sanitario e soccorso in ambulanza (Tssa), di utilizzo del defibrillatore, di operatore Cri per le attività di emergenza, operatore sociale generico. I volontari si occupano del trasporto di infermi, trasporti sanitari in emergenza e urgenza, trasporto sociale, l’assistenza agli eventi, l’assistenza durante le emergenze sanitarie, le attività a supporto della protezione civile, il salvataggio in acqua, la consegna dei farmaci a domicilio e la consegna della spesa. Per chi vuole proseguire ulteriormente, ci sono i corsi di terzo e quarto livello che abilitano al coordinamento e alla formazione.

Giacomo Mascellani