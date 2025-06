La fisica piace anche in estate. Schettini apre Ribalta Marea

Vincenzo Schettini con lo spettacolo "La fisica che ci piace - La fisica dell’estate" giovedì sera alle 21 inaugurerà l’edizione 2025 di Ribalta Marea, la rassegna che si tiene nel teatro all’Aperto di largo Cappuccini nel centro di Cesenatico. Insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, Schettini è un vero e proprio "one man show", il quale accompagnerà gli spettatori in una lezione decisamente originale, dove non mancheranno spunti di riflessione. Vincenzo Schettini è il prof che tutte le ragazze ed i ragazzi vorrebbero avere. Anche per questo motivo, oltre ad un pubblico adulto, ci sono molte prenotazioni di giovani e di famiglie intere. Lo youtuber porterà sul palcoscenico quel ricettacolo di curiosità che mostra come le leggi della fisica si mettano in pratica ogni giorno. "La fisica che ci piace – La fisica dell’estate" sarà un appuntamento coinvolgente, accessibile e fresco, dove si toccheranno vari argomenti; ed inoltre è l’occasione per vedere dal vivo e da vicino una delle icone social degli ultimi anni, seguito da milioni di followers di ogni età. Laureato in fisica, Schettini ha insegnato in alcuni istituti superiori e nel 2015 ha aperto il canale YouTube "La fisica che ci piace" (conta 817mila iscritti), e poi è approdato su tutte le altre piattaforme. Ha pubblicato due libri e lo scorso anno è stato il protagonista in tv con il programma "La Fisica dell’Amore" in onda su Rai2 e disponibile su RaiPlay, in cui le certezze della fisica incontrano le incertezze della vita. Per lo spettacolo di giovedì sera ci sono pochissimi posti disponibili. Le prevendite su vivaticket sono disponibili fino alla mezzanotte precedente lo spettacolo e naturalmente fino ad esaurimento posti. Il giorno dell’evento sarà aperta la biglietteria del Teatro all’Aperto, con i biglietti che costano 20 euro più prevendita in platea e 15 euro più prevendita in tribuna non numerata. Le persone interessate possono avere informazioni su internet, cliccando teatrocomunalecesenatico.it, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, telefonando allo 0547 79274 negli orari di ufficio, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini, sul porto canale dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani