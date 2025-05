Per riflettere sul tema della pace e dei diritti, a conclusione delle celebrazioni dell’80esimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, Anpi, Comitato provinciale Forlì-Cesena, in collaborazione con Emergency, ha proposto nel Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone lo spettacolo teatrale dal titolo "Stupidorisiko – Una geografia di guerra", iniziativa rivolta specificatamente agli studenti. Lo spettacolo parlava di pace e diritti con fatti documentati, monologhi e un pizzico di ironia. Hanno risposto all’invito le classi 1B, 1C, 1E, 1A, 2B, 2C, 2E, 2G, 3A, 3D e 3F della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone. L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune di Savignano sul Rubicone.

Ha detto la presidente del Consiglio Comunale e referente del Consiglio Comunale dei Ragazzi Sefora Fabbri: "Dobbiamo fermarci e riflettere, ricordarci che la guerra non è una partita a risiko e la vittoria non la si ottiene conquistando territori ma con la pace e la capacità di dialogo. Ringrazio l’associazione Anpi per averci dato questa occasione di riflessione ed Emergency per il lavoro attento e costante su questi temi fondamentali e urgenti".

e. p.