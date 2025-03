La Gumina a parte ma sta recuperando

Ripresa degli allenamenti, ieri, per i bianconeri che dopo il giorno di riposo di lunedì, sono tornati a preparare il prossimo turno di campionato che li vedrà di scena, in casa, all’Orogel Manuzzi, contro la Juve Stabia, domenica (fischio d’inizio alle 15). Tutti a disposizione di mister Michele Mignani, fatta eccezione per Antonino La Gumina, già ai box prima della sosta. Una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento lo aveva costretto a saltare l’ultimo turno contro lo Spezia. Il calciatore ha svolto ancora un lavoro differenziato ma c’è ottimismo dalle parti del Cavalluccio di poterlo avere a disposizione domenica. La squadra tornerà ad allenarsi questa mattina a Martorano.

Terminati anche gli impegni delle rappresentative internazionali, che hanno visto protagonisti i bianconeri Joseph Ceesay, Dario Saric e Leonardo Mendicino. Il giovane centrocampista classe 2006 ha concluso ieri il suo impegno nel Round Elite di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria tra le fila dell’Italia Under 19. Agli Azzurrini del tecnico federale Alberto Bollini non è bastato chiudere da imbattuti il Gruppo 5, dopo i due pareggi contro Lettonia e Spagna e la vittoria per 0-2 sulla Francia: a staccare il pass per la fase finale del torneo continentale sono stati, infatti, gli iberici. Leonardo Mendicino è stato schierato titolare nella prima sfida giocata dall’Italia Under 19 contro la Lettonia, mercoledì 19 marzo allo Scida di Crotone, mentre è rimasto in panchina nei match contro Spagna e Francia. Due presenze dal primo minuto, invece, per l’esterno destro Joseph Ceesay che ha giocato integralmente le partite che hanno visto il Gambia impegnato nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. La nazionale degli Scorpioni ha pareggiato 3-3 contro il Kenya, match in cui Ceesay ha messo a referto un assist per il gol del parziale 2-0 realizzato da Minteh, e successivamente ha perso di misura per 1-0 il secondo impegno, giocato in casa della Costa D’Avorio, nella serata di lunedì 24 marzo. Due presenze anche per il centrocampista Dario Saric, che è subentrato in entrambi gli impegni della Bosnia Herzegovina nel cammino dei Dragoni verso la qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo. Saric ha fatto il proprio ingresso in campo nel quarto d’ora finale della prima gara in programma, vinta per 0-1 in casa della Romania venerdì 21 marzo, mentre ha giocato tutto il secondo tempo del match contro Cipro, andato in scena nella serata di lunedì 24 marzo e chiuso con un successo per 2-1.