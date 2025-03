Ladri in due abitazioni . Rubati soldi, gioielli e vestiti

A notte fonda, fra sabato e domenica scorsi, i ladri si sono introdotti in due appartamenti a Gatteo Mare. Colpite due abitazioni a monte della vecchia statale Adriatica, del bar e della chiesa di Villamarina. Ieri dell’argomento si parlava in ogni angolo della località turistica con tanti racconti sparsi a macchia d’olio. I ladri, da quanto raccontato anche sui social, si sarebbero introdotti in due appartamenti, forzando le finestre e facendo irruzione dentro le due abitazioni senza che nessuno degli occupanti si sia reso conto di nulla. Non si sa se i ladri abbiano usato degli spray affinchè gli occupanti non si svegliassero e per potere agire tranquilli. I furfanti infatti hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato rovistando nelle camere: soldi, gioielli, vestiario. Gli abitanti dei due appartamenti si sono accorti di tutto quello che era accaduto e di avere le case ripulite dei loro beni, vestiti compresi, solo al risveglio domenica mattina. Sembra che non siano stati allertati i carabinieri e che ancora le due famiglie non abbiano presentato denunce di furti contro ignoti. E questo non è un bene in quanto anche grazie alle telecamere sparse in zona i carabinieri avrebbero potuto entrare in possesso di materiale per individuarli.