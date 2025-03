L’Angelini a casa dell’Imoco: "Non ci faremo intimidire"

La sesta giornata del girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 è ai blocchi di partenza: oggi, alle 20.30, l’Elettromeccanica Angelini sarà impegnata nella trasferta a San Donà di Piave, in casa della squadra allestita con le atlete del settore giovanile dell’Imoco Volley Conegliano di A1. Le bianconere arrivano dalla vittoria al tiebreak con Ravenna e con 35 punti occupano la quarta posizione in classifica, a due lunghezze di ritardo dai playoff; le venete invece sono reduci dalla vittoria contro Clementina 2020 e con 31 punti sono la sesta forza della classe. All’andata Cesena si arrese al tiebreak dopo due ore di gioco.

"Il derby con Ravenna è stato duro – ricorda Amelia Pasini – ma non ci siamo scoraggiate per il primo set perso e abbiamo centrato la rivincita che volevamo. La nostra forza è stata quella di non smettere mai di crederci restando compatte e unite: è così che si vincono le partite". L’opposto classe 2008 proprio all’andata contro San Donà, chiamata a sostituire l’infortunata Benazzi fin dal fischio d’inizio, sfoderò un’ottima prestazione: "Questa settimana abbiamo lavorato sodo perché sappiamo che la partita che ci aspetta sarà molto impegnativa. Loro, seppur giovanissime, sono molto forti e ben organizzate: non ci faremo comunque intimidire".

La classifica: Bologna 44; Vicenza 38; Riccione 37; Elettromeccanica Angelini Cesena 35; Padova 32; San Donà di Piave 31; Ravenna 30; Castelfranco Veneto 28; Castel d’Azzano Verona, Jesi 26; Forlì 20; Castelbellino 14; Mestrino 11; Teramo 6.