Lavori sulla E45, svincoli chiusi in direzione Roma e Ravenna

Con l’ultimazione dei lavori di riqualificazione dello svincolo di Mercato Saraceno, lungo la statale 3 bis Tiberina (E45), da oggi fino a lunedì 7 luglio sarà chiusa al traffico, in direzione Roma, la rampa in uscita. Poi, sempre da oggi ma fino a lunedì 8 settembre resteranno interdette al traffico entrambe le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione Ravenna. Per entrambe le chiusure sarà possibile usufruire – per entrare e uscire da Mercato Saraceno e frazioni circostanti – degli svincoli precedenti e successivi, ovvero di Monte Castello e di Bivio Montegelli-Ponte Giorgi.

Lo stesso svincolo è stato interessato da interventi di ripristino e riqualificazione, nonché di manutenzione programmata e miglioramento sismico dei viadotti, a seguito dell’alluvione del maggio 2023, per un importo complessivo finanziato di 8 milioni di euro. Le opere sono state eseguite dal 14 ottobre dello scorso anno fino al 28 marzo di quest’anno, proseguiranno fino a settembre.