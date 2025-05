"L’incertezza politica fa ridurre gli ordini"

La complessa situazione dei settori produttivi e gli effetti della minore domanda internazionale pesano sul tentativo di recupero della produzione manifatturiera, come emerge nel report ‘Tendenze dell’economia e della congiuntura nell’era dell’incertezza, tra dazi e tensioni geopolitiche’ di Confartigianato. Il trend condiziona anche le imprese manifatturiere cesenati. "Il quadro di incertezza contribuisce all’indebolimento delle attese sugli ordini con un saldo in territorio negativo- afferma il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena -. Eppure l’export manifatturiero, dopo aver ristagnato nel 2024, mostra segnali di recupero, aumentando del +5,8% a marzo. La crescita a marzo è spinta dall’aumento dell’export negli Stati Uniti, con anticipazione di acquisti per evitare i dazi".