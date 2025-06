Macerone, sale sul tetto di un’abitazione e minaccia i passanti: fermato col taser

Paura ieri a Macerone di Cesena per un uomo a torso nudo che era salito su un tetto in via Cesenatico e minacciava di lanciare coppi e tegole sulle auto parcheggiate in strada, accanto alla casa. Alcuni automobilisti hanno notato l’uomo, un tunisino già conosciuto dalle forze dell’ordine, che minacciava anche di farsi male. In mattinata aveva dato in escandescenze anche in altre parti della città. Sul posto sono giunti una ambulanza del 118, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Immobilizzato con il taser, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini e poi in Commissariato per accertamenti. Per un’ora e mezza via Cesenatico è stata chiusa con gravi conseguenze per il sabato essendo la stessa molto trafficata per la gente che andava al mare.